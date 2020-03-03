ميرنا وليد - بيروت - حسم المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية ​طارق مرتضى​ موضوع إعداة النظر في إيقاف مغني المهرجانات فأكد في تصايح صحافية أن قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب ​هاني شاكر​ لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة.

وأوضح طارق مرتضى، أن النقابة ليس بها شعبة للمهرجانات ولن يكون وأن النقابة تجيز فقط المطربين وتمنحهم العضوية في شعبة الغناء، وبالتالي لا يوجد مكان لما يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات طبقا للقانون واللائحة المنظمة للعمل النقابي.

وكان فنان المهرجانات ​حسن شاكوش​ ناشد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بأن يعيد النظر في قراره بوقف مغني المهرجانات وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى:"بس بقول ليه احنا عوزين نشتغل.. فبعد اذنك إحنا اتعاقبنا ..أنا عاوز اشتغل تاني لأن ورايا مسؤوليات وفيه ناس شغالة معايا فاتحة بيوت".

وأكد شاكوش أنه وقع على إقرار في نقابة المهن الموسيقية أنه سوف يؤدي أغاني جيدة تفيد المجتمع وتتوارثها الأجيال، وتابع: "وقعت على إقرار قبل ما تتشهر أغنية بنت الجيران أنى هابتدي شغل أعمل حاجة نضيفة لأن بقى فيه ناس تسمعنا ولازم تستفيد مننا وشغلنا لازم نعيش".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مناشدة حسن شاكوش لـ هاني شاكر.. المهن الموسيقية تحسم الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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