تراند اليوم : لطفي لبيب ينضم لفرق عمل ولاد إمبابة

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر عن انضمام الفنان لطفي لبيب إلي فريق عمل مسلسل “ولاد إمبابة “، والمنتظر عرضه فى موسم رمضان المقبل.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام “، قائلة: “مبسوطه جدا الحمد لله علشان إتبلغت إن الجميل، (لطفي لبيب) حبيبي إبتدا التصوير وصحته زي الفل وأداؤه كالعاده فوق الرائع حمدا لله علي سلامتك ياجميل التالته تابته بعد الرحايا والاب الروحي نورت ( ولاد إمبابه)”.

العمل من بطولة سمير غانم وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة وريكو وابو الليف ومصطفى أبو سريع وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف وبرلنتى فؤاد ومحمد فاروق ومطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وآخرين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وانضم لطفى لبيب مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل “تيمون وبومبا”، ويلعب من خلاله دورا كوميديا، والذى يخوض به كل من الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل، وبدأ أبطاله تصوير عدد من مشاهده خلال الأيام الماضية، والذى يكتبه أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج سينرجى، وشهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.