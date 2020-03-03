تراند اليوم : اوبرا إلاسكندرية تحارب الدروس الخصوصية

الاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

بالتعاونمع دار الأوبرا المصرية

علي مبارك كامل العدد باوبرا اسكندريه .

في إطار مبادره محاربه الدروس الخصوصية من خلال اعاده مسرحه المناهج الدراسيه والتي اطلقتها مؤسسه المسرح الذهبي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر استضاف دار أوبرا اسكندريه صباح اليوم الثلاثاء العرض المسرحي علي مبارك رؤيه وإخراج زينب حافظ وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامه منهم الدكتوره جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية والمهندسة ساميه مصطفي عضو مقرر المجلس القومي للمرأة والاعلاميه امل صبحى بالاضافه الي أكثر من 400 طفل وطفله من طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدارس الخاصه والدولية المقررعليهم قصه المهندس علي مبارك .

تفاعل الطلاب مع العرض مؤكدين انه لخص القصه الدراسيه كما أقرتها كتب الوزاره .

ومن جانبها قالت الدكتوره جاكلين عازر أن فكره مسرحه المناهج رائعه وتهدف الي ترسيخ النص المدرسي في أذهان ابنائنا الأمر الذي يساعدهم علي إتقانها وترسيخ اسماء الشخصيات في أذهانهم .

وأشارت جاكلين الي ضروره تقديم هذا العمل علي مسارح مدارس الاسكندريه حتي يتسني لجميع الطلاب مشاهدتها

واعريت عازر عن سعادتها بوجود هذا الكم من الأجيال الجديده داخل دار الأوبرا ذلك الصرح الذي يؤكد دوما احتضانه لكل ما هو جاد وهادف .

أما الكاتب وليد الدرمللي المدير التنفيذي للمشروع فقد وجهه الشكر لدار الأوبرا بالقاهره والاسكندريه لما قدمته من دعم ورعايه من أجل إطلاق مشروع المسرح الذهبي لمسرحه المناهج مشيرا إلي أن المؤسسه تعمل علي توثيق الأعمال التراثية واعاده احياء المسرح المدرسي بأعمال ساميه ورائعه دون النظر إلي العائد المادي فالعائد الحقيقي هو المساهمه في ترسيخ النصوص الادبيه في أذهان الطلاب ومحاربه الدورس الخصوصيه التي تكبد الاسره المصريه الكثير .

واضافت مخرجه العرض زينب حافظ ان هذا المشروع لم يكن يتحقق إلا من خلال وزاره الثقافه ممثله في دار الأوبرا المصرية التي قدمت كل الدعم من أجل إطلاقه إيمانا منها بأهدافه ورسالته ،فما قامت به الاوبرا يؤكد علي أن مؤسسات الدوله لا تعمل في جزر منعزله بل تتعانق من أجل المواطن البسيط الذي يأتي علي رأس اولويه اجنده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واضافت أن العرض يجسد شخصيات القصه المقرره دون تحريف وكما أقرتها كتب وزاره التربيه .

Advertisements

يذكر أن المسرح الذهبي قدم عرضي طه حسين وعلي مبارك علي مسرح الجمهوريه منتصف فبراير الماضي .

كما تجدر الإشارة إلي أن العروض يقوم ببطولتها مجموعه من الفنانين الشباب وهم منة المصري وياسمين نجيب وعمرو زيدان فؤاد عبد المنعم وفهد إبراهيم وأحمد نبيل

و ضيف الشرف الفنان خضر زنون اما المخرج المنفذ داليا حافظ .