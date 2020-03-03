اجتماع دام 4 ساعات بين الأمير هاري والملكة إليزابيث.. إليكم ما قالته الأخيرة

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت الملكة إليزابيث اجتماعاً مع حفيدها الأمير هاري دام لمدة 4 ساعات، تحدثا خلاله عن مستقبل الأخير بعد قراره وزوجته ميغان ماركل التخلي عن مهامهما الملكية.
وتناولت الملكة وجبة الغداء مع الأمير هاري في قلعة وندسور وتناقشا حول الأمور المستقبلية.
وكشف مصدر مقرب من العائلة أن الملكة أخبرت الأمير هاري بأنه سيظل مرحباً به هو وزوجته في حال قررا العودة مجدداً إلى العائلة الملكية.
وأوضح المصدر أن اللقاء كان مناسبة لتوضيح مجموعة من النقاط المتعلقة بقرار هاري بالانسحاب.
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