نورث ويست تغني في عرض أزياء والدها كانييه ويست

متابعة بتجـــــــــرد: أشعلت نورث ويست، ابنة مغني الراب ومصمم الأزياء كانييه ويست ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أدائها أغنية راب في عرض أزياء والدها. وتظهر نورث ويست، 6 أعوام، في الفيديوهات وهي تتوسط منصة عرض أزياء مجموعة كانييه ويست Yeezy Season 8 الجديدة لخريف وشتاء 2020-2021 ضمن أسبوع الموضة الباريسي. إليكم الفيديوهات:

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