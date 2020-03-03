عرض فيلم بين بحرين باحتفالية اليوم العالمى للمرأة 8 آذار الجاري

يعرض فيلم "بين بحرين" في احتفالية اليوم العالمى للمرأة في يوم 8 مارس الجاري، حيث أنه من المقرر عرض الفيلم بمكتبة الإسكندرية، ومركز درب 1718 الثقافي، و أيضاً المعهد الهولندي الفلمنكى.

يدور الفيلم حول زهرة التى تقوم بزيارة احدى ضواحي القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، وتحاول زهرة استعادة حق ابنتها المسلوب، وتحاول مواصلة تعليمها.

والجدير بالذكر أن الفيلم كان عرضه الاول بمهرجان أسوان لسينما المرأة حصل مؤخراً علي جائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كما توج بجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة السينمائي الدولي، وتوج أيضاً بجائزة نوت لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة، بالاضافة الى مشاركته في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مريم نعوم تكشف أنّ أماني التونسي لها فضل كبير في خروج "بين بحرين"

يارا جبران تهرب من واقعها في "بين بحرين"