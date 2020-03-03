بعد طرحها.. أول تعليق من شاكوش على أغنية "عود البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المطرب حسن شاكوش بنجاح أغنية "عود البطل"، التي طرحها الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر موقع "يوتيوب".

ونشر "شاكوش" منشورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يعلن فيها نجاح الأغنية في 9 دول عربية، وأنها تصدرت تريند رقم 1 في مصر.

وعلق حسن شاكوش على الأغنية: "الحمد لله الفضل لربنا ثم جمهوري العزيز، اللي ديما في ضهري، الأغنية تريند في 9 دول عربية".

وكان شاكوش وكمال قد طرح الأغنية مساء اليوم الثلاثاء، لكن تم تسريبها مساء أمس، ما دفعهما لطرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.