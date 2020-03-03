محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل المطرب حسن شاكوش بنجاح أغنية "عود البطل"، التي طرحها الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر موقع "يوتيوب".
ونشر "شاكوش" منشورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يعلن فيها نجاح الأغنية في 9 دول عربية، وأنها تصدرت تريند رقم 1 في مصر.
وعلق حسن شاكوش على الأغنية: "الحمد لله الفضل لربنا ثم جمهوري العزيز، اللي ديما في ضهري، الأغنية تريند في 9 دول عربية".
وكان شاكوش وكمال قد طرح الأغنية مساء اليوم الثلاثاء، لكن تم تسريبها مساء أمس، ما دفعهما لطرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها.. أول تعليق من شاكوش على أغنية "عود البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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