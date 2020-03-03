علا رشدي مع ياسمين عبدالعزيز في كواليس "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت علا على الصورة :"الطيور على أشكالها تقع، من كواليس ونحب تاني ليه، رمضان 2020".

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

الفنانة علا رشدي طرحت، مارس الماضي، فيديو كليب أغنية "عايزة هدنة" على "يوتيوب"، بمناسبة عيد الأم.