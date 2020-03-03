ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة من الطفولة وبدرية طلبة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات التي أشادت بجمال ياسمين، وأن ملامحها لم تتغير كثيرًا، منذ صغرها حتى الآن.

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وحرصت الفنانة بدرية طلبة على التعليق على الصورة قائلة :"يتي بطة جميلة عسل، قلبي يا ناس".

وتخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه"، ويشاركها العمل كل من شريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.