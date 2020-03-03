بحضور إلهام شاهين.. "الأقصر للسينما الأفريقية" يعرض "يوم للستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة إلهام شاهين، للسفر إلى الأقصر، لحضور فعاليات الدورة التاسعة مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المُقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري، والذي من المقرر أن يشهد عرض فيلمها "يوم للستات" إخراج كاملة أبو ذكري.

يشارك الفيلم في قسم بانوراما أفلام المرأة الأفريقية، ويُعرض يوم السبت 7 مارس الساعة 2 ظهراً في قصر الثقافة والاثنين 9 مارس الساعة 6 مساءً في ساحة سيدي أبو الحجاج.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الأفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

فريق عمل يوم للستات يغلب عليه العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ستايليست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داوود.