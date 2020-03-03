هل تسبب نجل إسماعيل ياسين في وفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 2 مارس 2003، رحل عن عالمنا المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

وقالت زوجته السيدة سامية شاهين، إنه لا صحة لوجود خلافات بين زوجها، ووالده النجم الكبير إسماعيل ياسين.

وأكدت "شاهين" في تصريح خاص لمصراوي، أن علاقة زوجها بوالده كانت جيدة للغاية، فـ"ياسين" هو نجله الوحيد، وكان والده يصطحبه في التصوير منذ كان طفلا صغيرا، ولم يحدث أن وفاته جاءت بعد "خناقة" بينهما.

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واستكملت: "ما حدث يوم الوفاة أن إسماعيل ياسين كان مصابا بحالة اكتئاب بعد وفاة رفيق دربه المخرج فطين عبدالوهاب، وقرر وقتها الخروج مع زوجته وابنه، وبعد خروجه من المنزل أصيب بأزمة قلبية ومات على باب الشقة، بعد 10 أيام فقط من رحيل فطين عبدالوهاب".

و,عما تردد تردد عن أن زوجها تسبب في وفاة والده بعد خلاف كبير نشب بينهما قالت: "خلاف زوجي ووالده شائعة ضمن عدة شائعات قيلت عن إسماعيل ياسين، وزوجي كان مدللا حتى أن والده أنشأ له في الدور الأرضي بالفيلا التي يقطنها ملاهي حتى يحقق لنجله الوحيد ما حرم منه في طفولته".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن زوجها كان مدللا إلا أن والده كان يعاقبه بـ"الضرب" حينما يخطأ.