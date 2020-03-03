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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أصيبت الراقصة اللبنانية إليسار، بنزلة برد حادة، استلزمت نقلها المستشفى.
ونشر الإعلامي اللبناني عماد هواري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لإليسار داخل المستشفى.
وعلق: "أطمئن كل محبي نجمة الرقص الشرقي إليسار، أنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد مؤخراً فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة".
وتابع: "على مدى ساعة ونصف في أربيل ولبنان، دخلت أمس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد أن أذن لها طبيبها بذلك، وتكمل علاجها في البيت، بذلك أكذب خبر الشائعة الذي أطلقها البعض بأنها مصابة لا سمح الله بوباء الكورونا، إليسار أتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وجود 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ونفت ما يتم تداوله عن وفاة إحدى الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| الراقصة اللبنانية إليسار في المستشفى.. ومصدر ينفي إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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