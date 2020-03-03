بالصور.. نيللي كريم أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور خالد فضة. ونشر "فضة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لـ"نيللي"، ظهرت فيها بفستان أنيق باللون البيج، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يذكر أن نيللي كريم شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بالسينمات، وتجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه. فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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