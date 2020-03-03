نادين لـ"الخليج 365": عبدالمنعم كامل راقص شاطر وغيّر مستقبلي الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نادين، إن فيلم "رقصة لا تُنسى"، الذي تحدث عن سيرة الدكتور الراحل عبدالمنعم كامل، الراقص ورئيس دار الأوبرا الأسبق، جعلها تستعيد ذكريات أهم سنين حياتها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش عرض الفيلم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية: "عدى عليا اهم سنين حياتي، شرف ليا أكون جزء من الفيلم ده لأن دكتور عبدالمنعم كامل قدم الكتير لمصر وللفن وللباليه بوجه أخص، وأشعر بالفخر أنني ممن شهدوا ذلك".

وعن مشاركتها في الفيلم: "قعدت أفكر كتير إيه اللي ممكن أقوله يظهر الحقيقة للناس، وأي حد هتتكلموا معاه هيتكلم عن عظمة هذا الرجل واللي قدمه لفترات طويلة جدًا، مكنش راقص رائع فقط لا كان مخرج ومدير للفرقة جبار، وكان رئيس لدار الأوبرا المصرية رائع، كل المهام اللي قام بيها في العالم الفني قام بيها بطريقة رائعة وكان شاطر في كل حاجة، يعني مش دايما الراقص الشاطر بيكون مدير شاطر والعكس صحيح، لكن الحقيقة الدكتور عبدالمنعم كامل أبدع في كل حاجة عملها، وعملها بتفاني واتقان".

Advertisements

وأكدت نادين أن جزء كبير من وجودها في الفيلم له علاقة بأن كامل هو من اكتشفها، موضحة "أنا كنت هاوية للباليه وهو كان حريص انه يحضر حفلات النادي، وشاف اني ممكن أكون محترفة، وهنا طلب مني الانضمام للفرقة وانتقلت لعالم آخر، وكمان ثقته فيا الحقيقة كبيرة واتقدمت بفضله وبقيت حاجة في عالم الباليه بفضله وده بسبب نظرته اللي شافت فيا حاجة وغيرت من مستقبلي الفني".

جدير بالذكر أن حفل التأبين الذي أقيم أول أمس شهد حضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نادين، الفنان أحمد يحيى.

عبدالمنعم عبدالوهاب كامل، ولد في فبراير 1949، وتوفي في فبراير 2013، تخرج في المعهد العالي للباليه عام 1969، حصل على درجة الدكتوراة في الفنون من موسكو 1979، حصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى في الفنون عام 1966 من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتولى رئاسة دار الأوبرا.