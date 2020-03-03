"بدكن ترباية وكل واحد بيحكي بأصله".. ماذا حدث بين نادين نسيب وسيرين عبد النور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار جمهور الفنانتين نادين نسيب نجيم، وسيرين عبد النور - جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، على "تويتر"، بعد تبادلهما الاتهامات والسباب.

ومع اشتعال الأزمة، اضطرت سيرين للرد على إحدى الفتيات التي تعدت عليها لفظيًا، فقالت لها: "الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة، إنتوا ناس بدكن ترباية ما حدا غيركن بيشوه صورة نادين بين زملائها، ما تاركين حدا من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة، بعد ناقص تحللوا محبتي كمان، روحوا عيشوا حياتكن حاج بقى ناطرني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين".

من جانبها، ردت نادين نسيب في مقطع صوتي من خلال برنامج MBC Trending: "أنا بزعل كتير بس شوف هذه الأشياء التي تحدث لأنه بحس إنها طاقة سلبية حولي ونحن لا نحييها ولا نحبذها ولا نحبها، وبفهم كتير مشاعر الفانز وحبهم لنجمهم ودعمه وإن يكونوا في صفه وما يريدون أي شخص يحكي عنه كلمة".

وأضافت: "اليوم فيه خطوط حمراء، والخطوط الحمراء أوقات يتعدونها وبحكي الحكي للاثنين لكيلا يقولوا إنني مع طرف ضد الآخر، بس مين بدأ في حياتنا لن نعرفه لأنها السوشيال ميديا، برأيي وهذه نصيحة بوجهها لمحبيني ومتابعيني ادعموني وحبوني باللي بتشوفهم بدون أن نضطر نعلق على أي شخص أو نعلق على شيء، وبدون المقارنة ومن دون أي كلمة من الممكن أن تجرح إنسان".

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وتابعت: "وبطلب أيَضا في حال إذا رأوا أي قلة تهذيب أو شيء جارح عمل نسخ لها ويرسلوها لي وأنا بعرف أتصرف فيها وآخذ حقي بالقانون وغير هذا يتجاهلوا ويركزوا ويعملوا حظر فقط، وهذا شيء يحدث في أي مكان ونمشي طريقنا برواق وهدوء وما يحدث حولنا لا دخل لنا به، وكل واحد بيحكي بآدابه وأصله وأخلاقه، ولا أريد أن يجروا لمناطق لا تليق بهم ولا بي وهذا مطلبي وبحبهم كتير وكرمالي روقوا ولا تفوتوا بمتاهات لا تشبهكم ولا تشبهني إذا حقيقي بتحبوني".

يذكر أن سبب الخلاف يرجع لمقطع فيديو ظهرت فيه "سيرين" مع باميلا الكيك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت لبنان"، وأبدت "الأخيرة" رأيها في دخول ملكات الجمال عالم التمثيل، وانتقدت مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم وشركة الصباح.

وعلقت "سيرين" في المداخلة أن لباميلا كامل الحق في إبداء رأيها ووصفت الهجوم عليها بالتنمر، وهو الأمر الذي دفع جمهور نادين نسيب نجيم لمهاجمتها.

وتواصل نادين نسيب نجيم، تصوير مسلسل 2020، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بينما كانت آخر أعمال سيرين عبد النور هو مسلسل "الديفا".