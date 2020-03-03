ياسمين عبد العزيز تستعيد ذكرياتها بصورة من الطفولة

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها بصورة من ألبوم طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ومن ناحية اخرى تتابع ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها القادم بعنوان "ونحب تانى ليه"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، بصحبه الفنان كريم فهمي الذي يشاركها البطولة. ليه"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، بصحبه الفنان كريم فهمي الذي يشاركها البطولة. مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج. بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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