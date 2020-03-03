شاهد.. منة فضالي تشارك جمهورها بمشهد من بنت القبائل

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بمشهد من مسلسلها الجديد "بنت القبائل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلقت منة على الفيديو قائلة:"زهرة بنت القبائل"، ونال الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها مزيد من التقدم والرقي Advertisements في حياتها الشخصية والعملية". في حياتها الشخصية والعملية".

يذكر أن مسلسل "بنت القبائل"ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا.

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