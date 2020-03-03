تكريم نجم هوليود Mikhail GOREVOY في مهرجان شرم الشيخ المسرحي

اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي الفنان العالمي Mikhail GOREVOY لتكريمه في حفل الافتتاح بالدورة الخامسة كشخصية فنية دولية كما سيخصص له المهرجان مؤتمرا صحفيا وبرنامجا خاصا لزيارته مدينة شرم الشيخ .

أكد رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي قائلا : جوريفوي نجم عالمي من نجوم هوليود وشارك مؤخرا في الفيلم الشهير "جسر الجواسيس" من إخراج ستيفن سبيلبرج وبطولة كل من توم هانكس، ومارك رايلانس، وأيمي رايان وألن ألدا وبجانب نجوميته هو أستاذ أكاديمي في كلية الفنون بجامعة موسكو ويمتلك مسرحا خاصا وفرقة مسرحية من أهم فرق المسرح في روسيا .

ميخائيل جوريفوي ممثل روسي وأستاذ أكاديمي في كلية الفنون بجامعة موسكو ويشتهر دوليًا بتجسيد شخصية " فلاديمير بوبوف " في فيلم "جيمس

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بوند" كما لعب دور " Ivan Schischkin " إيفان شيشكين في فيلم " جسر الجواسيس" وقد سافر إلى الولايات المتحدة في عام 1992 ، حيث عاش في مدينة نيويورك وبوسطن ، حيث عمل في وظائف مختلفة بما في ذلك تدريس طريقة ستانيسلافسكي ثم عاد جوريفوي إلى روسيا في عام 1996 وأنشأ مسرحه الخاص وكرمه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يشارك في دورته القادمة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم منها فرنسا ،أسبانيا، الجزائر،السعودية ،روسيا ، الدنمارك ، صربيا ،أوكرانيا ، المكسيك ، شيلي والولايات المتحدة الامريكية كما يقدم

ورشه المسرحية 5 خبراء فى فنون المسرح المختلفة 3 خبرات مسرحية عالمية و2 عرب فتقدم الفنانة تيلدا كيندسن ورشة في الرقص المعاصر ويقدم السينوغرافي العالمي جان جي ليكوت ورشة السينوغرافيا أما ورشة المسرح الغنائي فيشرف عليها ستاس نامين ويقدم الدكتور فيصل القحطاني ورشة حرفية الكتابة المسرحية بينما يقدم الدكتور الفنان علاء قوقة ورشة حرفية الممثل .

وينعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 1 -7 إبريل 2020 ويهدي جائزة التأليف في دورته المقبلة لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف .