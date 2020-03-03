ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير ونحب تاني ليه لرمضان 2020

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، الذي من المقرر عرضه خلال رمضان 2020.
وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهدالكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
يذكر أن يشارك فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بجانب ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سركة سينرجى.
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