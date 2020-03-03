راندا البحيري للوفد: أجسد أكشن لأول مرة في باركود 615

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "باركود 615"، لافتة إلى أنها تقدم لأول مرة الأكشن.
وأكدت راندا في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه عقدت العديد من البروفات مع المخرج مينا سويحه وشركة الإنتاج ايضًا قبل
وتابعت راندا حديثها قائلة : "الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات".
الجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة رندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"الذي ينتمي إلى نوعية الـ ٤٥ حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محمد مغربي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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