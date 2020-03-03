والدة كريستيانو رونالدو تتعرض لجلطة دماغية

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، قد نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها ل​جلطة دماغية​.

وكشفت مصادر مقربة من العائلة ان حالة المريضة مستقرة، كما سيُجرى لها فحوصات طبية لاحقا لمعرفة سبب تعرضها للجلطة الدماغية.

الجدير ذكره ان كريستيانو تلقى مؤخرا هدية من والدة ابنائه الراقصة والممثلة الإسبانية جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو في شوارع تورينو الإيطالية على حسابها الخاص وثّقت فيه تلقيه الهدية، وهي عبارة عن سيارة فخمة رُيطت بشريط أحمر، وذلك بحضور عدد من اصدقائهما.

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