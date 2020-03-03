هل ستخوض أيتن عامر تجرية الغناء؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية ​أيتن عامر​ عن رغبتها في خوض تجربة الغناء، مؤكدة أنها كانت ستبدأ مشوارها الفني كمغنية ولكن بعد تقديم أول عمل تمثيلي لها قررت استكمال مشوار التمثيل، لافتة أنها تتمنى عمل أغاني خاصة بها، كاشفة عن موهبتها في الغناء، منذ الصغر.

وشاركت أيتن صورة جديدة لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقة عليها قائلة :"وأنا في المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس/ سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الاوكورديون مع إنه كان اكبر منياصلا.. كنت وقتها في تالتة ابتدائي وكنت بمشي طابور المدرسة كله وكنت كل يوم انا اللي بعزف النشيد الوطني وموسيقى التمارين ولما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز".وتابعت: "دة غير اني كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوي لحد استعراض الحب ناداني لحكيم.. حببتني في الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمي أكون مطربة واعمل اغاني حلوة وفعلا لما كبرت وقبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغاني ونفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل وحسّيت اني موهبتك كممثلة اكبر كتير من الغنا والحمد لله نجحت، بس دلوقتي في حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة ( انا نفسي اعمل اغانى حلوة ) ومش قادرة تنفذ الخطوة دي بصراحة".

