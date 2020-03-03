ماغي بو غصن: "دعواتنا الكن الله يشفيكم"

ميرنا وليد - بيروت - تمنّت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الشفاء لكل المصابين بفيروس كورونا والذين يتواجدون في الحجر الصحي، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتاعي: "سلامة قلبكن كل شخص بالحجر الصحي الإلزامي والاختياري وكل مصاب بفيروس كورونا دعواتنا الكن الله يشفيكم. والله الحامي".

الجدير ذكره ان ماغي تصوّر حاليا مسلسلها الجديد "أولاد آدم"، ويشارك أيضاً في بطولة العمل كل من الممثلين مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

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