تراند اليوم : سيارات خارقة ما يقدرش يشتريها إلا نمبر وان .. يلا يا رمضان شد حيلك

فرصة عظيمة لنمبر وان، الفنان محمد رمضان، ان يحقق طموحاته اللامتناهية وأن ينضم الى عالم الصفوة العالمية من عشاق السيارات الفارهة، وخاصة النادرة منها وصاحبة الإصدارات المحدودة.

سيارتين جديدتين احداهما لن يتم انتاج سوى 12 سيارة فقط فى العالم اجمع، دستة واحدة من المشاهير فى العالم سيقتنون تلك التحفة الفنية من بنتلي، اما السيارة الاخري فهى سيارة خارقة وبلا منافس تستحق لقب أقوي سيارة رياضية فى العالم، ولن ينتج منها الا خمس سيارات فقط.

بمعنى ان 17 فقط من أصحاب الثراء الفاحش، والعنجهية المبالغ فيها سيقتنون تلك التحف الرياضية، لذلك نوجه ندائنا العاجل لنمبر وان ان يلحق بالسباق قبل ان تفوته تلك الفرصة النادرة.

حفنة من ملايين نمبر وان قادرة على أن تضعه بين صفوة من يمتلكون تلك السيارات، ويصبح بعدها صاحب أقوى وافضل السيارات فى مصر والمنطقة العربية ايضا، ويبقى نمبر وان فى السيارات زى ما هو نمبر وان فى ….. ولا بلاش.

حيث كشفت شركة “بنتلي” عن سيارة “مولينر باكالار” الجديدة بسقف مكشوف، والتي تتميز بتصميم داخلي مصنوع من أشجار كانت قد سقطت قبل 5 آلاف عام.. ولكن، بسعر خيالي يبلغ 2 مليون دولار، تقول الشركة إن السيارة الحصرية لن يصنع منها سوى 12 واحدة.

وفى الوقت نفسه شهد العالم إعلان شركة أوتوموبيلي بينينفارينا عن أيقونة إبداعاتها من خلال أول ظهور عالمي لطراز Battista Anniversario، وهي سيارة فارهة بأداء خارق كهربائية بالكامل. وتجدُر الإشارة إلى أن الإعلان عن طراز Battista Anniversario قد جاء احتفالاً بالذكرى التسعين لقيام المؤسس “باتيستا بنين فارينا” بإنشاء الشركة الأم Pininfarina، المتخصصة في تصميم هياكل السيارات، وإبداع أفخم وأرقى تصميمات السيارات في العالم، لتكون Battista Anniversario أقوى سيارة رياضية على الإطلاق تم تصميمها وتصنيعها في إيطاليا.

لنبدأ هنا بأسطورة بنتلي الجديدة “مولينر باكالار”

وكانت قد خططت الشركة للكشف عن سيارة “باكالار” في معرض جنيف للسيارات، والذي كان من المقرر افتتاحه يوم الخميس، إلّا أن الحدث ألغي بسبب مخاوف من فيروس كورونا، ما دفع “بنتلي”، بالإضافة إلى العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى التي كان من المقرر لها تقديم جديدها في المعرض، إلى الكشف عن السيارة عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

وتعتبر السيارة من طراز “باركيتا”، وهو نوع سيارات مكشوفة بدون سقف لا يتضمن حتى سقف قماش قابل للطي، وتعني الكلمة باللغة الإيطالية “القارب الصغير”.

وقد زودت السيارة التي تعمل بالدفع الرباعي بمحرك تبلغ قوته 650 حصاناً و12 أسطوانة، وناقل حركة بـ8 سرعات.

وتأخد سيارة “باكالار” اسمها من اسم بحيرة تشتهر بجمالها في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. وتقول “بنتلي” إنه رغم شبه السيارة بسيارة “بنتلي كونتيننتال GTC” ذات السقف القابل للطي، إلا أن “باكالار” لا تتشارك بأي من أجزاء هيكلها مع تلك السيارة، بجانب مقابض الأبواب.

وقد صممت السيارة من داخلها بخشب أشجار اُحتفظ به بشكل طبيعي لأكثر من 5 آلاف عام في أنهار وبحيرات ومستنقعات الخث في شرق أنجليا في المملكة المتحدة، ليساهم حفظها بالتربة الرطبة على إعطاء الخشب لونه الأسود المميز. ووفقاً لـ”بنتلي”، فإنه بعد استخراجه من الأرض، جفف الخشب في ظروف يتم التحكم بها بعناية شديدة لمنع تآكله والحفاظ على مظهره الطبيعي.

وصممت سيارة “باكالار” لتكون الأولى في سلسلة جديدة من السيارات النادرة للغاية والمصنوعة حسب الطلب، والتي ستنتج لعدد قليل من العملاء فاحشي الثراء.

وتشبه الإستراتيجية هذه ما قامت به شركة “بوغاتي” الشقيقة لشركة “بنتلي” في السنوات الأخيرة، حيث كشفت النقاب عن عدد من السيارات صغيرة الحجم والمصممة حسب الطلب، والتي تخطى سعرها في بعض الحالات سيارة “تشيرون”، البالغ سعرها 3 ملايين دولار.

وقد بيعت جميع سيارات “باكالار” الـ12 مسبقاً للعملاء المهتمين الذين سيعملون مع قسم “مولينر” من “بنتلي” المصنع السيارات، على اختيار الألوان والأقمشة.

سيارة أوتوموبيلي طراز Battista Anniversario

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ستُصنّع سيارات Battista Anniversario يدوياً في كامبيانو بمدينة تورينو في إيطاليا، حيث المقرّ الرئيسي ومركز التصميم لشركة Pininfarina. ولعلّ المثير للدهشة هو قرار الشركة بتحديد إنتاج هذا الطراز من السيارة بخمس سيارات فقط، وبسعر 2.6 مليون يورو لكل منها، ما يجعل هذا الطراز أحد أفخم السيارات وأكثرها محدودية في العالم.

وصرَّح الرئيس التنفيذي لأوتوموبيلي بينينفارينا “مايكل بيرشكه” قائلا: “على مدار 90 عاماً، ظل اسم Pininfarina في صدارة شركات صناعة السيارات من حيث التصميم الفريد والأداء الفائق، وتجسد سيارة Battista هذه القيم بجدارة. ويتجلى التصميم المثالي الفريد للسيارة الخارقة Battista بأبهى صوره في طراز Anniversario، الذي يمثل القيم العظيمة التي حققتها العلامة الشهيرة منذ انطلاقها في الماضي وما تطمح للوصول إليه في المستقبل بتصميم سيارة جديدة تتمتع بأعلى مستويات الجاذبية في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة المستدامة.”

أما باولو بينينفارينا الرئيس التنفيذي لشركة Pininfarina SpA، فعلّق على الكشف عن هذا الطراز قائلاً: “كان جدّي يحلم باليوم الذي تتألق فيه علامة Pininfarina منفردة في فئة سيارات خاصة بها. ومع طراز Battista Anniversario، الذي سُمي بهذا الاسم تيمنًا به واحتفالا بمرور 90 عاماً على تأسيس شركة Carrozzeria، فإن حلمه يتحقق اليوم، ونستلهم من ماضينا العريق ما نبني به مستقبلنا الواعد في مجال صناعة السيارات.”

يقدِّم طراز Battista Anniversario أعلى مستوى من القدرات الديناميكية المطورة، وتصميماً فريداً مستوحى من التاريخ العريق للعلامة الإيطالية الذي يعود إلى مائة عام من التميز. ستتوفر السيارات الخمس التي تنتجها الشركة من طراز Anniversario بتوليفة من ثلاثة ألوان مميزة: Bianco Sestriere الأبيض، وGrigio Antonelliano الفضي الجديد كلياً، ، وIconica Blu الأزرق الذي يميز سيارات أوتوموبيلي بينينفارينا. ويستغرق الحِرَفيون المهرة في بلدية كامبيانو عدة أسابيع لطلاء كل سيارة، حيث يضعون اللمسات النهائية لكل طبقة دهان وكل درجة لونية يدمياً وبحِرَفية شديدة. ولهذا، يُفك جسم السيارة ويُركَّب ثلاث مرات حتى يتسنى للحِرَفين طلاء تقليمات الألوان الثلاثة بشكل منفصل يدويًا في جسم السيارة مباشرةً.

وقال لوكا بورجوجنو، مدير تصميمات أوتوموبيلي بينينفارينا: “تتميز سيارة Battista Anniversario بمجموعة من الألوان الأكثر تعقيدًا وتطورًا في العالم. فالعملية التي يتم من خلالها التوصل إلى مثل هذه اللمسة النهائية الساحرة تشبه رحلة فنان عظيم في إبداع تحفة فنية قديمة. وتنتج عن ذلك قطعة فنية مبهرة تتشكل في هذه السيارة. وهكذا، فالتصميم الأنيق وما يصاحبه من أداء خارق سيسمحان بإنتاج سيارة تجسد خصائص Pininfarina الفريدة: تصميم متوازن يمزج بين القوة والأناقة.”

تأتي سيارة Battista Anniversario أيضًا مجهزة بباقة تعديلات التصميم الخارجي المسمى «Furiosa»، المتاحة الآن لاختيارها مع أي سيارة Battista، وتمتاز هذه الباقة بموزع أمامي، وشفرات جانبية، ومشتت هواء خلفي محسَّن مصنوع من الألياف الكربونية. وتتوفر هذه الأجزاء في طراز Anniversario حصريًا، حيث تأتي بتوليفة ثنائية اللون للكربون البارز المميز والكربون المطلي بلون Iconica Blu، يتخللها تقليمات باللون الأبيض بدرجة Bianco Sestriere. بالإضافة إلى التصميم الخارجي الحصري لسيارة Battista Anniversario، فإنها تتفرد أيضًا بجناح خلفي مخصص، ورِيَش هوائية خلفية، وغيرها من التزيينات الفريدة الأخرى. كما تأتي هذه السيارة الخارقة بديناميكيات هواء مُحسَّنة بفعل تعديلات التصميم الخارجي المسمى Furiosa؛ مما يؤدي إلى زيادة القوة السفلية، ورفع مستوى الثبات في حالة اجتياز المنعطفات على سرعات عالية، وتعزيز التوازن الديناميكي للسيارة.

السرعة

يعمل تقليل الوزن غير المُعلَّق بنحو 10 كجم على تحسين ديناميكية التحكم في طراز Anniversario بدرجة أكبر، وذلك بفضل التصميم الجديد للعجلات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمزودة بقفل مركزي. ويزيد قياس العجلات الخلفية من 20 بوصة إلى 21 بوصة. وبذلك تعمل هذه العجلات الجديدة مع الإطارات المصممة لتحسين الأداء على وصول السيارة لسرعة قصوى تبلغ 350 كلم/ساعة. كما تتوفر عجلات «Impulso» الاختيارية ضمن باقة التجهيزات الإضافية المتاحة لسيارة Battista.

التجهيزات:

من التجهيزات الأخرى المخصصة المقاعد الفريدة المُعدَّة خصيصًا لطراز Anniversario؛ فهي مصنوعة على نحو مستدام من الجلد الأسود وقماش الألكنتارا الأسود. وفضلاً عن ذلك، تتألق هذه السيارة الخارقة محدودة الإصدار بإضافات دقيقة، منها لوحة مثبتة بالشاسيه محفور عليها بيانات السيارة، ومصابيح أمامية مميزة بنقوش أنيقة، وأجنحة جانبية مكتوب عليها كلمة «Anniversario»، ولوحات سوداء مطلية بأكسيد الألومنيوم مثبتة في الأبواب تكريمًا للأب الروحي المؤسس للشركة «Carrozzeria Pinin Farina» في عام 1930، وشعارات فريدة مصممة خصيصًا تحمل عبارة «Pininfarina 90» ولوحة مثبتة بالشاسيه بين المقاعد محفور عليها بيانات السيارة الخارقة.

المواصفات الفنية:

يشترك طراز Anniversario الحصري مع طراز Battista الأساسي في المواصفات الفنية الأساسية: يمثل الشاسيه وجسم السيارة أُحاديّا الهيكل المصنوعان من الألياف الكربونية الركيزة الرئيسية والعمود الفقري للسيارة السياحية الخارقة فائقة الأداء، بالإضافة إلى محركاتها الكهربائية الأربعة التي تولد قدرة تبلغ 1900 حصان وعزم دوران يصل إلى 2300 نيوتن/متر، يجري توزيعهما بالتناسب على كل عجلة عن طريق نظام توجيه عزم الدوران الأكثر تطورا في فئته. وهكذا تُقدِّم هذه السيارة الخارقة مستوى أداء فائق للغاية تعجز عن تحقيقه أي سيارة رياضية أخرى مخصصة للسير على الطرق العادية تعمل بمحرك احتراق داخلي. تتسارع سيارة Battista الخارقة من وضع الثبات حتى سرعة 300 كم/ساعة في أقل من 12 ثانية؛ لتصبح بذلك أسرع من سيارة سباق «Formula 1» الحالية في الانطلاق من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين.

ليس هذا فحسب، بل ستبهر هذه السيارة كل من يقودها بمستويات الأداء الخارق وإمكانية قطع مسافة أكثر من 500 كم في الشحنة الواحدة دون أي انبعاثات ضارة للبيئة، وذلك بفضل حزمة البطاريات ذات طاقة قدرها 120 كيلووات/ساعة، والتي تأتي مثبتة داخل إطار قوي من الكربون على شكل حرف T مُبيّت بإحكام في الشاسي.

يُكشَف النقاب عن طراز Battista Anniversario الحصري مع تقدم سير العمل سريعًا في مرحلة الاختبارات الديناميكية لطراز Battistaمحققًا نتائج أولية مذهلة: حيث حققت النماذج الأولية لمنظومة الدفع والحركة بالسيارة الخارقة الكهربائية بالكامل 80% بالفعل من قدرات الأداء المنشودة، ولا يزال أمامها المزيد من الاختبارات لاجتيازها تحت إشراف أسطورة سباقات السيارات “نيك هيدفيلد” الذي يتولى حاليًا قيادة واختبار السيارات ضمن فريق التطوير بشركة Automobili Pininfarina.

أسرع من سيارات السباق

صرح نيك هيدفيلد، المسؤول عن قيادة واختبار السيارات ضمن فريق التطوير بشركة أوتوموبيلي بينينفارينا، قائلا: “لقد جربت قيادة أسرع أنواع السيارات في العالم، سواء السيارات العادية أو سيارات السباقات، لكن لم يسبق لي قيادة سيارة خارقة فائقة الأداء مثل Battista. ورغم أنها ليست في الأصل سيارة سباقات، إلا إن سيارة Battista أسرع من الكثير من سيارات السباقات. وأبرز ما يميز هذه السيارة الخارقة استجابتها الفائقة في جميع ظروف القيادة. ونعكف حاليًا على اختبار طراز Battista وتطويره لتقديم سيارة تستحق أن تتبوأ مركز الصدارة من حيث الميزات التقنية الفريدة والإمكانات المبتكرة.”

خلال صيف عام 2020، ستحظى أيضًا نخبة محدودة العدد للغاية من العملاء المحتملين بفرصة تجربة الأداء الخارق المذهل لسيارة Battistaمن أوتوموبيلي بينينفارينا في فعاليات حصرية لتجربة القيادة في مختلف أنحاء العالم. وبصفة عامة، لن يزيد عدد سيارات Battista الخارقة عن 150 سيارة، بما في ذلك السيارات الخمس من طراز Battista Anniversario، حيث سيجري تصنيعها يدويًا ودخولها مرحلة الإنتاج وتسليمها للعملاء الذين بادروا بالحجز بحلول نهاية عام 2020