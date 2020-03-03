صور: زوجة قصي خولي بدون ماكياج وبشعر يغزوه الشيب

نشرت مديحة الحمداني، زوجة الممثل السوري قصي خولي، عبر حسابها على "انستقرام"، صورة لها بدون ماكياج، وبشعر غير مصبوغ، حيث ظهرت أكثر من شعرة بيضاء.

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واستعانت مديحة للتعليق على الصّورة بقول لبرنارد باروخ أحد اهم المستثمرين الأميركيين في القرن العشرين الذي قال: "كن من أنت وقل ما تشعر به، لأنّ أولئك الذين يمانعون لا يهمهم والذين يهمّهم لا يمانعون".

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وانهالت على مديحة الأسئلة من قبل المتابعين عن سبب إهمالها نفهسا وعدم قيامها بصبغ شعرها، فردّت قائلة إنّ عدم صبغ شعرها لا يعني إهمال لنفسها، بل هو تصالح مع الذات.

مديحة وقصي الخولي

يذكر أنّ الصورة تأتي بعد أسبوعين من نشر مديحة فيديو، فضحت فيه طبيعة العلاقة بينها وبين قصي، وبين هذا الأخير وابنه، وكشفت أموراً عن حياتهما الخاصة لم يكن يعرف بها الجمهور من قبل.