صور: شقيقة كارمن سليمان نسخة طبق الأصل عنها لن تميّزوا بينهما

انتشرت صور لنجمة "أراب أيدول" كارمن سليمان، مع شقيقتها فرح، في حفل خطوبة هذه الأخيرة، بدت فيها الشقيقتان وكأنّهما توأمتين.

وكان الملحن مصطفى جاد، زوج كارمن قد نشر عبر صفحته الرسمية بموقع انستقرام صورة من الحفل، الأمر الذي أثار الدهشة حول الشبه الشديد بين الشقيقتين، لدرجة أنّ البعض لم يتمكّن من التمييز بينهما.

وقد اعتمدت الشقيقتان التسريحة نفسها، والماكياج نفسه، فبدتا نسخة طبق الأصل.

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فما رأيك بشدّة الشبه بين كارمن وفرح؟

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