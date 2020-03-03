ياسمين عبد العزيز تقع في خطأ يكشف عن علاقتها باحمد العوضي

شارك الفنان كريم فهمي الفنانة ياسمين عبد العزيز منشوراً على إنستقرام يهنئها فيه بقرب عرض مسلسلها الجديد في موسم رمضان المقبل؛ حيث كتب لها: «ونحب تاني ليه؟! مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز، وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض، بعد حالة عشق وحسن وبقلظ»؛ ما دفع ياسمين للرد عليه بقولها: «شكراً يا أحمديكو»، فرد عليها كريم بقوله: «طبعاً أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جداً، بس الفكرة بقى هو انتي فاكرة كل ده إن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي كل ده واللا إيه؟! واللا انتي بتفكري في إيه؟ فهميني دماغك فيها إيه؟ أحمديكو مين؟؟؟؟؟»، فرد العوضي بقوله: «هي دلوقت شايفة كل الناس أحمد»؛ ما دفع البعض لتأكيد وجود علاقة عاطفية بينهما.

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وكانت الشائعات قد ربطت بين النجمين ياسمين عبد العزيز والفنان الشاب أحمد العوضي الذي شاركها في بطولة بعض الأعمال الفنية، وتساءل البعض عن فارق العمر بينهما، والحقيقة أن ياسمين عبد العزيز تمت مؤخراً عامها الأربعين، في ما أتم هو عامه الثاني والثلاثين، وهو ما يعني أن فارق العمر بينهما ثماني سنوات.

يُشار إلى أن ياسمين عبد العزيز انفصلت مؤخراً عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تزوج من الفنانة الشابة ريهام حجاج، ونشب بين ياسمين وريهام عدد من المشكلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتراشقات بالألفاظ دون أن تذكر كل منهما اسم الأخرى صراحة.

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يُذكر أن ياسمين عبد العزيز ظهرت مؤخراً في إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي»، وتحدثت عن مواصفات فارس أحلامها، وفسر البعض حديثها بأنها تصف الفنان أحمد العوضي؛ خصوصاً بعد أن كان هناك تشابه بين الصفات التي تحلم بها والملامح الشكلية للفنان الشاب.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «لآخر نفس» الذي شارك فيه الفنان فتحي عبد الوهاب وعُرض في رمضان الماضي، لكنه لم يحقق النجاح الكبير المتوقع له.

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