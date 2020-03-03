تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان وليد توفيق، وهو يقف لتلقي العزاء بوالدة الفنان جورج وسوف؛ حيث ظهر وليد وهو يقف بجوار وسوف، ويبسط يده ويقبضها مسرعاً، في إشارة منه للمعزين بعدم رغبته في مصافحتهم.
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تسبب تصرف وليد توفيق في الإحراج لبعض الحضور، على الرغم من أن هناك لافتة كتبها جورج وسوف أمام سرادق العزاء بعدم التقبيل في أثناء استقبال المعزين؛ خوفاً من مرض «كورونا»، لكنه لم يمنع المصافحة.
وظهر وليد توفيق في آخر الفيديو وهو يمسح يده بمنديل مبلل بعد انتهاء العزاء؛ نظراً لإصرار بعض المعزين على مصافحته، وهذا ما وصفه البعض بالوسواس الزائد.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وليد توفيق يرفض مصافحة المعزين بعزاء والدة جورج وسوف بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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