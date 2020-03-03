بالفيديو: أول ظهور لفريدة سيف النصر بعد شائعة إصابتها بمرض السرطان

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، نشرت الفنانة فريدة سيف النصر مقطع فيديو تظهر فيه وهي تكشف تطورات حالتها الصحية وما تعرضت له مؤخراً.

وطمأنت فريدة سيف النصر جمهورها، وأنها أصبحت أفضل الآن، نافية إصابتها بمرض السرطان، وطلبت من جمهورها أن يحبها أكثر بمرور الوقت وليس العكس.

ومازحت فريدة سيف النصر جمهورها ونفت إصابتها بمرض الكورونا مشيرة إلى أن الكورونا الوحيدة التي تعلم عنها هي الشوكولاتة الشهيرة، لافتة إلى أن والدتها أصابها التعب وكادت أن تصاب بأزمة قلبية فور سماعها تلك الأنباء.

وقالت فريدة سيف النصر: «أنا مش ماشية عايزة أقعد على قلبكوا عندي مشوار طويل لحد لما أعمل أم أبو الهول أم تحتمس»، وأضافت أنها تطمع في أن يمد الله في عمرها كي ترى أحفادها في زفافهم.

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وكانت الفنانة فريدة سيف النصر طمأنت جمهورها على حالتها الصحية مؤخراً بعد ظهورها الأخير بتورم في وجهها، وقالت فريدة سيف النصر، إنها فور إصابتها بخراجات في أسنانها وصف لها أحد الأطباء أدوية عديدة كان يخلطها ببعضها البعض ويعطيها جرعات مكثفة منها كي تعود إلى طبيعتها في أقل فترة ممكنة من أجل استكمال التصوير ولكن نتج عن تلك الجرعات المكثفة نوع من أنواع الحساسية في الجلد تسببت لها في التورم الشديد.

وأكدت فريدة سيف النصر أنها تعرضت لاستغلال من قبل طبيب آخر، ممن شخص حالتها الصحية بطريقة خاطئة، مشيراً إلى تعرضها للدغة حشرة وإصابتها بنوع من أنواع الحساسية عن طريقها، وبالتالي أعطاها أدوية لا تتناسب مع حالتها الجسمانية مما أصابها بالتعب مجدداً.

وعلى مدار أسبوع كامل كانت فريدة سيف النصر تأخذ أدوية مكثفة، نتج عنها تعب في المعدة وحالة نفسية سيئة، إلى أن ذهبت لطبيب في النهاية نجح في إعطائها أدوية تخفف تأثير الحساسية التي تعرضت لها، ودواء آخر للمعدة وحالتها الآن مستقرة.

كما نفت فريدة سيف النصر صحة ما نشرته بعض المواقع الاخبارية عن إصابتها بمرض السرطان، واصفة تلك الأنباء بالكاذبة، وأن هناك من يريدون توقفها عن التمثيل وقطع رزقها.

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وأشارت الفنانة إلى أنها فور مشاركتها في عمل ناجح وترك بصمة مميزة من خلال دورها، تجد ما لا يحمد عقباه وتحمد الله في كل وقت على ما يصيبها، وعلى الرغم من أنها تظهر على مدار سنوات في الأعمال الدرامية، إلا أنها تجد من ينظرون إلى عملها بحقد وحسد.

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ولكن هذه المرة كانت مختلفة، لذا لزم عليها مشاركة جمهورها وفريق عمل مسلسلها الجديد «ولاد إمبابة» حالتها الصحية وما تعرضت له، وأنها لن تتمكن في الفترة الحالية من استكمال دورها في المسلسل حتى تتماثل الشفاء.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر فاجأت جمهورها بصورتها وهي تعاني من ورم في وجهها عبر حسابها الشخصي على موقع Facebook.

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها، بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من المسكنات التي تتناولها فإنها تعاني من الألم الشديد.

شاهدي الفيديو :