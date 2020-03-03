التفاصيل الكاملة لمحاولة حسام حبيب قتل مدير أعمال شيرين السابق بسبب النميمة

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكماً بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، وذلك في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه، بالدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وأكد مصدر مقرب من ياسر خليل، أن القصة بدأت عندما جمعته جلسة بحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب وعدد من الأصدقاء الآخرين، وتحدث ياسر عن أحد النجوم الكبار بشكل غير لائق، ليفاجأ بعدها أن حسام حبيب التقى بهذا النجم وروى تفاصيل ما حدث بالجلسة، لتحدث أزمة بين ياسر والنجم، خاصة أن ما نقله حسام حبيب كان كافياً لحدوث مشكلة ضخمة بين الطرفين.

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وأضاف المصدر أن ياسر خليل علم أن حسام هو من قام بنقل تفاصيل الجلسة، لتشتعل أزمة كبيرة بينهما، ليكون رد فعل حسام هو إشهاره لسلاحه في وجه ياسر خليل.

وأوضح المصدر أن هذه الواقعة حدثت أمام مكتب ياسر خليل، حيث إن حسام حبيب ذهب إليه لتهديده بالسلاح، واستطاع بعض الحضور تهدئة الموقف، ونجحوا في صرف حسام من أمام ياسر الذي قرر بعدها مقاضاته.

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