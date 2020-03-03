نفت الفنانة فريدة سيف النصر إصابتها بالسرطان، وهي الشائعة التي انتشرت عنها عقب نشرها صورة لها بوجه متورم، واكتشفت في ما بعد أنه قرصة من حشرة في أثناء تصويرها أحد أعمالها الفنية في منطقة مليئة بالحشرات. وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج العاصمة الآن -تقديم لميس الحديدي- أنها لم تكتشف الأمر سوى مؤخراً، قائلة: «استيقظت من النوم فوجدت وجهي وقد أصبح يشبه الكرة» بحسب تعبيرها، وأوضحت: «دايماً بتحصلي حاجات غريبة، ومبتكلمش عنها، لكن المرة دي الموضوع كان صعباً؛ لأن الإصابة كانت في وجهي وهو عملي؛ وبالتالي كانت الأزمة أكبر» ونفت إصابتها بمرض السرطان مؤكدة: «الناس قالوا عندي سرطان! اللهم احفظنا، مش عارفة بلدنا بلد فتي ليه؟!... مش عارفة الناس عايزة تموتني ليه؟! مش كفاية الشائعات اللي طلعوها على عادل إمام؟!»، مشيرة إلى أنها ستستأنف العمل في مسلسل «أولاد إمبابة» يوم الخميس القادم بعد تعافيها بشكل كبير عقب تناولها للأدوية. اقرئي ايضا : بالفيديو: حسن شاكوش يطرح أغنية «عود البطل» بعد أزمة «بنت الجيران» ويحقق مشاهدات ضخمة

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تورم وجهها بالكامل.. هل أُصيبت فريدة سيف النصر بمرض السرطان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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