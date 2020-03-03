جنيفر لوبيز: تعلمت من أخطائي العاطفية السابقة.. وهذا هو موعد زفافي

أكدت جنيفر لوبيز أنها ستعلن عن زواجها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودر خلال شهرين، وأضافت في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الأميركية أنها تعلمت من أخطائها السابقة؛ فقد كانت مندفعة في علاقاتها العاطفية، لكنها الآن تشعر بأنها في حاجة للحصول على مساحتها الشخصية قبل اتخاذ أي قرار مشابه.

وأضافت أن الأمر لا يعني وجود أي تقصير من جانب حبيبها الجديد مضيفة: «هو يدعمني إلى حد كبير، ولا يتأخر عن مساندتي بأي من الأمور التي تخصني على الإطلاق، مثلما يظهر بجميع أعمالي ومشاريعي».

وكانت «جي لو» -كما يلقبها محبوها- قد نشرت عبر حسابها الشخصي في موقع «إنستقرام» الصور الأولى من حفل خطبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، وهو الحفل الذي حضره عدد من أصدقائها المقربين إلى جانب الأهل والعائلة وأبنائهما.

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وعلقت جينفير على الصور: «شكراً على هذا اليوم الرائع، يوم الخطبة». ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبي النجمين حول العالم.

وفى شهر مارس/آذار الماضي، طلب أليكس رودريجيز الزواج من صديقته جينيفر لوبيز؛ حيث قدم لها خاتم الزواج، بعد أن ركع على قدمه على أحد الشواطئ، في مشهد رومانسي.

وكانت لوبيز قد تزوّجت قبل ذلك 3 مرات، أول زواج لها كان من أوجاني نوا، واستمرّ لعامٍ واحدٍ فقط، أما الزواج الثاني فكان في العام 2001 من كريس جود، وقد استمر حتى 2003. في ما كان الزواج الثالث من مارك أنتوني الذي يُعد أطول زيجة في حياة «جي لو»، وامتدت صداقتهما بعد الطلاق، وحرصت على حضور حفلات أعياد ميلاده ومفاجأته بالعديد من التفاصيل المبهجة في تنظيم الحفلات.