بالفيديو: حسن شاكوش يطرح أغنية «عود البطل» بعد أزمة «بنت الجيران» ويحقق مشاهدات ضخمة

عاد ثنائي المهرجانات، حسن شاكوش، وعمر كمال، للساحة من جديد، بطرح مهرجان «عود البطل»، عبر قناة «يوتيوب» الرسمية لشاكوش، والتي تخطت حاجز الـ600 ألف مشاهدة في 7 ساعات.

يأتي مهرجان «عود البطل»، أول أغاني حسن شاكوش وعمر كمال، منذ قرار المنع الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، حيث يحيي الثنائي العديد من الحفلات الغنائية في مجموعة من الدول العربية، أبرزها لبنان والكويت، بقيادة المنتج الفني أمير سامي، مالك شركة الإنتاج «بونبوناية».

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مهرجان «عود البطل»، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، غناء حسن شاكوش وعمر كمال.



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