رامز جلال سفاح نساء في فيلم "هيكل نظمي"

يواصل الفنان رامز جلال تصوير فيلم «هيكل نظمي» الذي من المفترض أن يعرض بالسينما في موسم عيد الفطر المقبل، حيث اقترب رامز من الانتهاء من تصوير الفيلم الذي استمر عدة أسابيع.

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن قصة الفيلم تدور حول شخصية سفاح يدعى «نظمي»، والذي يقوم باستدراج النساء إلى منزله، ويقوم بذبحهن ودفنهن، حيث إنه يقيم داخل شقة بالدور الأرضي.

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وأضاف المصدر أنه بالرغم من أن رامز يقدِّم شخصية السفاح، لكن هناك بعض المواقف الكوميدية التي تحدث له مع عدد من معارفه، ومع بواب العمارة التي يقيم بها.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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