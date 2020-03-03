في الحلقة نصف النهائية من برنامج "ذا فويس كيدز"، لاحظ المشاهدون زيادة طفيفة على وزن الفنانة نانسي عجرم أكسبتها جمالاً وتألقاً، إلا أنّ التوب التي ارتدتها، بدت ضيّقة جداً من منطقة الصّدر، إذ أنّ الفنانة كانت قد اختارت إطلالاتها في وقت سابق. نانسي عجرم وبالمجمل، كانت إطلالات نانسي هذا الموسم موفّقة، إذ ظهرت بملابس جلدية باللون الأسود في حلقات تجارب الأداء "الصوت وبس"، ثم عادت وظهرت بملابس زاهية وأخرى بألوان هادئة، كما ظهرت بفستان قصير مورّد، وجامبسوت زهري اللون، وفستان سهرة أسود اللون. إقرئي أيضًا: لهذه الأسباب لا يزال حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب خارج السجن نادية الجندي: هذا سر رشاقتي وشبابي في الـ73 من عمري Advertisements نانسي عجرم وحاولت نانسي أن تنوّع إطلالاتها، وبدت موفّقة باختيار تسريحة شعرها القصيرة، التي جعلتها تبدو أصغر سناً. فما رأيك بإطلالات نانسي في هذا الموسم؟

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كانت هذه تفاصيل خبر صور: إطلالات نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز" والحلقة الماضية تكشف زيادة وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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