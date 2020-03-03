أرقام صادمة عن مسلسل "عطية" لـ بيرين سات

لا يزال مسلسل "عطية" The gift للنجمة بيرين سات، الذي عرض أواخر العام الماضي يحقّق نجاحاً في تركيا والعالم.

فقد كشفت الجهة المنتجة للمسلسل، أنّ عدد مشاهديه وصل إلى الـ20 مليون، ما دفع بالشبكة إلى تمديده لموسم ثالث، بعد الانتهاء من تصوير موسمٍ ثانٍ لم يعلن عن موعد عرضه بعد.

بدورها أعلنت وزارة الثقافة في تركيا، أنّها قدّمت تسهيلات كبرى ليتم التصوير في الموقع الأثري غوبكلي تيبي، حيث تمّ السماح بالتصوير في أماكن مغلقة على الزوار.

وأكّدت وزارة السياحة أنّ عدد السياح وصل إلى 490 ألف شخص مقارنة بـ 70 ألف العام الفائت، في مؤشّر إلى تأثير المسلسل على الترويج للموقع الأثري الذي صوّر فيه العمل.

ويدور العمل حول عالم آثار، يكتشف في منطقة أثرية وجود رمز يعود إلى آلاف السنين، قبل أن يتقاطع بحثه مع رسامة تذيّل رسومها بالرمز نفسه الذي لم يكن مكتشفاً من قبل، لتبدأ بينهما سلسلة مغامرات انتهت على نهاية مفتوحة على مواسم جديدة.

يذكر أنّ المسلسل من بطولة بيرين سات ومحمد جنسور، وقد حظي بالكثير من الانتقادات بسبب مشاهده الجّريئة التي لم تعرف مثلها الدراما التركية من قبل.

وكانت بيرين قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الـ36، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" وعلّقت عليها برسالة طويلة جاء فيها "يا له من عام... أصعب عام على الإطلاق... عندما توافق أن تصبح مادة مظلمة في نقطة، فأنت قريب من التلاشي الأعظم، أو أنت مجرد حلم من أحلام اليقظة، وليس لديك أي خطأ، كنت حرفيًا على بعد 3 أقدام، لقد دخلت في كهف مظلم، بدأت في خيالي أكتب الأغاني وأرسم وأرقص وأعزف على بيانو، كدت انفجر وأنا أتامل".

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وأضافت: "لقد غفوت، لقد عملت بجد وأصبحت قاسية بعد أن كنت هشة. أوافق على أنه لا يوجد شيء اسمه الجنون، ولكن هناك مجالات مختلفة إذا حاولت الفهم. تقلبات الحياة أكثر منطقية الآن. واصبحت مستعدة لها . يا له من عيد ميلاد".

مسلسل عطية

وكان العام الماضي قد شهد انفصال بيرين عن زوجها المغنّي كينان دوغلو، الذي استمرّ عدّة أشهر، قبل أن يقرّرا استئناف علاقتهما في الخريف الماضي، وقد أعرب كينان عن محبته لزوجته حيث كتب لها معايدة جاء فيها

"أحب كثيراً أن أحبك يا حبيبتي"، وأضاف: "عيد ميلاد سعيد، لحسن الحظ أنك ولدتي وأتيحت لي الفرصة لأعيش معك. لتكن سنة أخرى رائعة لك وليضحك وجهك الجميل دائماً".