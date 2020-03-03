لهذه الأسباب لا يزال حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب خارج السجن

رغم صدور حكم من محكمة القاهرة الجديدة، بسجن الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة الشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، لا يزال حسام خارج السجن.

فقد أكّد حسام لطفي محامي حسام حبيب أنّ حكم الحبس سنة الذي صدر ضد موكله هو حكم ابتدائي في جنحة ضرب، مرفق بها تقرير طبي بكدمة في البطن من قبل المنتج ياسر جليل، مشير إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف يوم 9 إبريل المقبل، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان رسمي يتم فيه كشف ملابسات وتفاصيل ما حدث.

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حسام حبيب

وكان ياسر خليل قد تقدّم ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال خليل في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وجاء في تفاصيل الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول أن المطرب قام بإشهار السلاح الناري في وجه ياسر خليل، حيث تقدم المجني عليه ببلاغ رسمي ضد المطرب حسام حبيب، بعدما توجه وآخرون إليه، والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، في البلاغات المحررة منهما.