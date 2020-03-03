نادية الجندي: هذا سر رشاقتي وشبابي في الـ73 من عمري

في حوار عفوي وصريح، حلّت النجمة نادية الجندي التي تصوّر مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" في لبنان، ضيفة على الإعلامية جيسيكا عازار في رابع حلقات برنامجها "الاحد منحكي" والذي تضيء فيه على نجاحات سيدات من لبنان والعالم العربي.

وأكّدت الجندي خلال الحلقة، أنّ المرأة الناجحة تدفع ثمن نجاحها لأن الرجل في عالمنا الشرقي لا يحب أن تتفوق عليه المرأة، فتدفع الثمن من حياتها الزوجية.

الرجل في حياة الجندي على حد قولها كان شريكا وليس عقبة إلا في بعض الاحيان: "دفعت ثمن نجاحاتي من حياتي الزوجية وشعرت بنوع من الأنانية لأن الرجل يريد السيدة أن تكون أقل منه ولكن نجاحها يولّد نوعا من عدم الثقة بالنفس وإن كان ناجحاً".

"في حياتي كلها لم أحسس رجلًا أنني متعالية عليه أو أنني نادية الجندي وأنا زوجة مطيعة جدا بل أقل من أي زوجة أخرى وممكن أعمل للرجل أموراً غريبة لا تقوم بها زوجة عادية. أنا بيتوتية جدا ومطيعة وأقوم بمسؤولياتي كزوجة في بيتي ولا أتصرف مع زوجي على أني نجمة".

ناديا الجندي

وقالت نادية الجندي إنها تمردت في أدوارها على الواقع، وأنصفت ودعمت المرأة ولم تستطع أن تظهر بدور المرأة الضعيفة، موضحة أنها لم تنافس أحدا ولم ينافسها أحد بل رسمت خطا معينا لنفسها، فالتقليد دائما يفشل.

بالنسبة لنادية الجندي لا توجد فنانة على الساحة الفنية المصرية خلال الفترة الحالية، يمكن أن تلقب بـ"نجمة الجماهير ولا توجد نجمة جماهير جديدة، والسينما حاليا سينما الرجال".

أكدت نادية الجندي، أن سر جمالها في الـ73 من عمرها هو روحها وتصالحها مع نفسها، فما في داخل الانسان يظهر على وجهه. تصالحها مع نفسها والإيمان بالله يمنحانها سلاماً داخليا كماأنّ حب الناس لأنه يعطي طاقة إيجابية خطيرة. الرياضة والأكل الصحي والنوم باكراً امور ساعدتها على الحفاظ على نضارتها.

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جيسيكا عازار

وعن التهم بالإغراء التي وجهت اليها، قالت نادية الجندي : أعداء النجاح ينسبون دائماً النجاح للرقص في أعمالي تارة وللاستعراض تارة أخرى رغم أن هذه موهبة لصالحي وليس ضدي. بعدما اتهمت بالإغراء، ارتديت في فيلم "شوق" الـ "جلابية" لأبرهن أن النجاح بالموهبة".

وبالنسبة الى نادية الجندي، ما جعلها ضعيفة أيضا هو الظلم، وأكدت أنها لا تستطيع أن تعيش من دون حب، فبرجها عاطفي ولا بد للفنان أن يكون مرهف والاحساس وأن يعيش في حالة حب كي يستطيع الإبداع . برأيها الإنسان المحروم من الحب مغضوب عليه من الله وقلبه لا ينبض كي يحب".

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عن زواجها الأول من الفنان عماد حمدي الذي يكبرها بأكثر من 40 سنة قالت إنها رأت فيه صورة الأب عندما كانت مراهقة ولم تكن ناضجة في هذا الزواج. لو عادت بالزمن لن تكرر تجربة مماثلة علماً أن زواجها من عماد حمدي قدم لها أفضل شيء في حياتها وهو ابنها "هشام".

عن خلافها مع الفنانة نبيلة عبيد اتهمت الصحافة بتأجيج الخلاف، وقالت إنّها لم تعمل مع نبيلة عبيد طوال الفترة الماضية لأنّها تختار أعمالاً فنية مختلفة ولذلك أتى تعاونهما متأخراً في مسلسل "نساء من ذهب" الذي يتمّ تصويره في بيروت حالياً، ليعرض في رمضان المقبل.