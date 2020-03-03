هاني شاكر ينتقد أغنية محمد رمضان الجديدة

متابعة بتجـــــــرد: هاجم نقيب الموسيقيين الفنان المصري هاني شاكر الأغنية الأخيرة التي أطلقها الفنان محمد رمضان على “يوتيوب” بعنوان “إنت جدع”. وقال هاني شاكر عبر ET بالعربي: “كلام مينفعش يتغنى أساساً”، ليدخل في نوبة من الضحك الهستيري. وأوضح شاكر سبب التطورات والمشادات بينه وبين رمضان، وأرجعها لسبب عدم وفاء رمضان بوعوده للنقابة أثناء أخذ تصريحات لآخر حفلاته، لكنه لم يلتزم بالآداب والقواعد العامة والمظهر اللائق.

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