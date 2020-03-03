ميغان ماركل تتطلّع للعودة إلى السينما من خلال Marvel

متابعة بتجــــــــــرد: تتطلع الدوقة والممثلة السابقة ميغان ماركل إلى استعادة حياتها السابقة في مجال التلفزيون والسينما.

وبدأت ميغان بوضع الكثير من الخطط المستقبلية، ومنها طلبها من وكيل أعمالها الفني نيك كولينز أن يحصل لها على تجربة أداء في أحد أفلام الأبطال الخارقين، وقد بدأ على الفور برحلة البحث عن دور لها في أفلام مارفل الشهيرة.

يُذكر أن نيك كولينز، كان قد تولى أعمال الممثلة سابقاً، وساهم في مشاركتها في العديد من الأفلام الناجحة.

وكشفت تقارير أجنبية أن كولينز الذي ساهم في مشاركة ميغان في مسلسلها الشهير Suits من قبل، يرغب في عودتها للتمثيل في عمل جماعي وليس في دور بطولة.