متابعة بتجــــــــــرد: تتطلع الدوقة والممثلة السابقة ميغان ماركل إلى استعادة حياتها السابقة في مجال التلفزيون والسينما.
وبدأت ميغان بوضع الكثير من الخطط المستقبلية، ومنها طلبها من وكيل أعمالها الفني نيك كولينز أن يحصل لها على تجربة أداء في أحد أفلام الأبطال الخارقين، وقد بدأ على الفور برحلة البحث عن دور لها في أفلام مارفل الشهيرة.
يُذكر أن نيك كولينز، كان قد تولى أعمال الممثلة سابقاً، وساهم في مشاركتها في العديد من الأفلام الناجحة.
وكشفت تقارير أجنبية أن كولينز الذي ساهم في مشاركة ميغان في مسلسلها الشهير Suits من قبل، يرغب في عودتها للتمثيل في عمل جماعي وليس في دور بطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تتطلّع للعودة إلى السينما من خلال Marvel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.