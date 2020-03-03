نقل والدة كريستيانو رونالدو إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية

متابعة بتجـــــــــرد: نقلت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى المستشفى فجرًا بعد تعرضها لجلطة دماغية. فبحسب التقارير الصحفية، تعرضت والدة لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى سكتة دماغية استدعت نقلها بشكل طارئ إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا بالبرتغال. وأفاد مصدر مقرّب من العائلة أن حالة دولوريس أفيرو “مستقرة”، ومن المقرر أن تخضع لفحوص أخرى في وقت لاحق، للتحقق من سبب الانتكاسة التي تعرضت لها.

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