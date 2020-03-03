شيرين عبد الوهاب تتوسّط لحسام حبيب.. هل تنقذ زوجها من السجن؟

متابعة بتجــــــــرد: لم تعلق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حتى اللحظة على الحكم بمعاقبة زوجها الفنان حسام حبيب بالحبس لمدة عام بتهمة الشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل.
وقد أفادت مصادر صحفية مصرية، أن شيرين تبذل جهوداً للتوسّط من خلال المقربين لياسر خليل بهدف إقناعه بالتنازل عن القضية.
ووفق بعض المعلومات الصحافية، قد تستعين شيرين عبد الوهاب بالفنان المصري محمد حماقي كي لا يسجن زوجها حسام حبيب، من خلال مصالحة يكون هو عرّابها بحكم الصداقة الّتي تربطه بياسر خليل إلا أن الأخير يرفض التراجع حتى الآن.
يُذكر أن حسام حبيب كان قد أعلن في الأيام السابقة ان شيرين عبد الوهاب ستستأنف نشاطها على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال: “بنوعدكم أن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيل ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم”.
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