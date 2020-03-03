سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية " السوداء" إلى 110 جنيهات سودانية ، بحسب وسائل إعلام محلية.



وسجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع دون تغير عن سعر الإثنين.

ونفذ المركزي السوداني عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

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وتهدف الإجراءات إلى إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.30 جنيه للشراء مقابل 61.60 جنيه للبيع وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 70.29 للشراء مقابل 70.64 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 116 جنيها والإسترليني 138 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.85 جنيه للشراء و180.85 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 29 جنيها، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 30 جنيها، وبلغ سعر الدينار الكويتي 254 جنيها، وفقا لمواقع محلية.