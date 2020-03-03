11 فعالية تتصدر أجندة دبي لشهر مارس 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد دبي الوجهة الأفضل لحضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ففيها ما يتلائم مع رغبات كل الأفراد صغيراً أم كبيراً، مع اختلاف أذواقهم واهتماماتهم وجنسياتهم.

وتلبي دبي جميع التوقعات، وتقدم للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين تجارب فريدة في كل فعالياتها ومعارضها.

وتزخر دبي بالعديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والحفلات الموسيقية خلال شهر مارس/آذار 2020، وتوفر هذه الأنشطة والفعاليات خيارات ترفيهية متنوعة للسكان والزوار.

"العين الإخبارية" رصدت أبرز الفعاليات والحفلات العالمية التي تشهدها دبي؛ ومنها معرض "كوميكون الشرق الأوسط" الذي يُعقد في 5 مارس/آذار، ويعد أضخم احتفال بنجوم الأفلام العالمية.

ومن بين الفعاليات التي ستحتضنها دبي، بطولة "كأس دبي العالمي"، وتنطلق يوم 28 مارس/آذار 2020، وتجمع محبي سباقات الخيول وغيرها من الأحداث الممتعة والمشوقة ضمن أجندة مليئة بالأنشطة والفعاليات.