محمد خيري يحتفل بعيده وسط نجاح “الحق عليك”

Mar 03, 2020
بالتزامن مع نجاح أغنيته الجديدة “الحق عليك” التي لاقت تفاعلاً كبيراً منذ طرحها، احتفل النجم محمد خيري بعيد ميلاده حيث تلقى سيلاً من المعايدات عبر حساباته على مواقع التواصل من محبيه وجمهوره ومتابعيه الذين تمنوا له عيداً سعيداً ودوام النجاح والصحة.
وكان محمد خيري قد أطلق فيديو كليب “الحق عليك” (كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة). أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت. ويحقق العمل انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل.
آخر حفلات محمد خيري سهرة طربية مميزة قبل أيام في التياترو فيردان، حيث تألق وصدح صوته في الأرجاء، وأمتع الجمهور بأدائه لمجموعة متنوعة من الاغاني الطربية الأصيلة، الى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة والمتنوعة التي أشعلت الأجواء فرحاً وبهجة حتى منتصف الليل، باالضافة الى أغنيته الجديدة “الحق عليك” الذي أطلقها مؤخرًا حيث شاركه الغناء ملحن الأغنية نبيل خوري وتفاعل الحضور معهما بشكل كبير.
من جهة أخرى، يستعد محمد لإحياء حفل غنائي آخر في التياترو في 14 آذار الحالي ومن ثم سيحيي حفلين متتاليين في كل من بلجيكا وسويد في 12 و 25 نيسان تباعاً.
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