معجب يسحب هيفاء وهبي على المسرح والأمن يتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان من إحدى حفلات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي أحيتها مؤخرا، أظهر أحد معجبيها وهو يقوم بدفعها من يدها خلال غنائها على المسرح عندما حاولت الاقتراب من الجمهور، إلا أن أحد أفراد الأمن تدخل صاعدا على المسرح للاطمئنان على هيفاء وهبي ومواجهة أي طارئ.

واتضح للفنانة هيفاء وهبي أن المعجب الشاب يريد التعبير عن محبته لها، فسمحت له بالصعود على المسرح وسط أعين الأمن، كي تلبي له مطلبه، وفور صعوده قام باحتضانها وكان لافتا أنها تحاول الابتعاد عنه لتماديه في تعبيره عن محبته.

وحاولت هيفاء وهبي فتح حديث معه فسألته عن اسمه، فلم يجب فقالت له: نسيت اسمك؟، ثم ركع على ركبتيه أمامها، على طريقة العشاق وقدم لها وردة حمراء، فشكرته وطلبت منه مغادرة المسرح برفق لكنه كان مصمما على قول شيء فأخذ منها المايك لكن الأمن لم يسمح له بالحديث محاولين إبعاده عن المسرح بطريقة جيدة.

وكانت اختارت هيفاء وهبي، مصر للاحتفال بعيد الحب مع جمهورها، حيث أحيت حفلا غنائيا في فندق الماسة بالعاصمة القاهرة، وأطلت بفستان من اللون الأحمر حمل توقيع المصمم ميخائيل شمعون، تميز بالقماش الحريري المنسدل مع القصة على جانب الخصر، وقصة الظهر المكشوف، نسقته بحذاء من Christian Louboutin.

وتزينت وهبي في الحفل بمجوهرات من الألماس، أقراط الأذن، سلسلة طويلة وخاتم، وقد تميزت مجوهراتها بشكلها الدائري قليلا، مع سوار ناعم زين معصمها.

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واحتفظت وهبي بستايل مكياجها الذي تظهر به في معظم الأوقات، معتمدة ستايل الـSmokey eyes لعينيها، مع أحمر خدود بأحد ألوان البني الفاتح، وأضافت إليه الملمع أو الـHighlighter، وأحمر شفاه باللون نفسه.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية تتابع تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "أسود فاتح"، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وصبري فواز، وعمر السعد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومعتصم النهار، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وسواهم.

كما تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎