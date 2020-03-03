إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وهذا موقف اللاعب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقلت والدة أسطورة كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو "دولوريس أفيرو" إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتها بسكتة دماغية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم إدخال دولوريس مستشفى Dr Nelio Mendonca في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم، والتي تقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وبحسب التقارير المحلية، فإنّ الوضع الصّحي لوالدة كريستيانو مستقر، لكنها ستجري المزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لأجل التّأكد من حالتها الصحية.

ومن جانبه، يتحضّر اللاعب الشّهير لمشاركة ناديه يوفنتوس في مباراة الأربعاء من الكأس الإيطالي، لكن أشارت بعض التقارير بأنه قد يعود إلى البرتغال لأجل أن يكون بصحبة والدته التي ترقد في المستشفى.

وأشار أحد التقارير المحلية إلى إنّ دولوريس أفيرو عانت من سكتة دماغية ناتجة عن جلطة دموية سدّت الأوعية الدموية التي توصل الدم إلى المخ، وهي نوع شائع من الجلطات الدموية.

وأضاف التقرير أن دولوريس تتلقى الراحة اللازمة في المستشفى بعد تلقيها استئصال الخثرة الميكانيكي، وهي تقنية تنطوي على إزالة جلطة دموية من الشريان من خلال قسطرة.

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ومن جانب أسرتها، فقد طلبت من الخدمة الصحية الإقليمية احترام خصوصيتها أثناء بقائها في العناية المركزة في المستشفى.

وحتّى الآن، لا يوجد هناك أي تعليق من جانب أطفالها الأربعة، لكن الجمهور قدم دعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوالدة رونالدو البالغة من العمر 65 عاما.

وعلى صعيد مُتّصل، وصف أحد التقارير التلفزيونية المحلية الساعات الـ 12 التالية بأنها "حاسمة"، ووصف السكتة الدماغية التي أصابت أفيرو بأنها "شديدة"، كما نقلت عن صديق مقرّب لرونالدو إن لاعب كرة القدم يفكر في السفر إلى ماديرا اليوم.

يذكر أنّه كشفت دولوريس في بداية العام الماضي أنها كانت "تقاتل من أجل حياتها" بعد إصابة جديدة بالسرطان، خصوصا أنها تعافت من سرطان الثدي بعد تشخيصها بالمرض في عام 2007.

وفي السّياق نفسه، تبرع نجم مانشستر يونايتد رونالدو عام 2009 بمبلغ 128 ألف دولار لبناء مركز جديد للسرطان في المستشفى حيث عولجت والدته.