ديانا كرزون تظهر فى جلسة تصوير جديدة مرتدية فستان زفاف

ظهرت النجمة ديانا كرزون، في جلسة تصوير جديدة وهي ترتدي فستان زفاف، ويبدو أنه فستان زفافها على الإعلامي معاذ العمري، ونشرت الفنانة ديانا كرزون على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من صور فستانها ووجهت رسالة غامضة قائلة: "‏الحياة أقصر من أن تهدرها في إثبات حسن نواياك للآخرين.. ‏فهم في النهاية لن يحكموا عليك إلا بحسب نواياهم..♥ الله يجعل يومكم زي قلبكم".

وكانت قد احتفلت النجمة ديانا كرزون مؤخراً بخطبتها إلي الإعلامي معاذ العمري، وذلك في أجواء سيطر عليها البهجة وذلك خلال حفل حضره عدداً كبيراً من المشاهير من مختلف المجالات السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية بالإضافة إلي حشد كبير من اصدقاء العروسين.

كما تضمن حفل إشهار المصاهرة كلمات من كبار كلتا العائلتين الذين أجمعوا على أن اليوم هو الاعلان الرسمي والارتباط بين الإعلامي معاذ العمري والفنانة ديانا كرزون بحضور هذه الوجوه الكريمة من كافة ابناء الشعب الأردني ممن حرصوا علي مشاركتهما فرحتهما.

ومن أبرز الحضور الإعلامي الأردني عصام العمري الذي قام بدوره بطلب يد الفنانة ديانا كرزون لابنه الإعلامي معاذ العمري، وبعد انتهاء مراسم الخطوبة، اختصر الحفل تلبيس الدبل فقط على اهل العروسين، وشكر والد العريس الحضور بكلمات عبرت عن سعادته الكبيرة لمن شاركهم بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون.

وفي ذات السياق، ردت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها، فور إعلان موعد عقد قرانها علي الإعلامي الأردني، حيث يتداول المغردون روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلبها الطلاق فور اكتشاف خيانته.

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ونشرت ديانا مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

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