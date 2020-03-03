حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار

يحيي النجم تامر حسني، حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 13 مارس، بجامعة العلوم الحديثة والآداب msa، بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر "تامر" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

يذكر أن النجم تامر حسني، يشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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