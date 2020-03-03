حسن شاكوش يتصدر «تويتر» بعد «عود البطل»

تصدر مغني المهرجانات، حسن شاكوش، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة «عود البطل». وحققت أغنية «عود البطل» نحو نصف مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد 7 ساعات من طرحها، صباح الثلاثاء. قد يهمك أيضا: تفاصيل أغنية «عود البطل» لحسن شاكوش وعمر كمال وموعد طرحها إيمي سالم تغني "عود البطل" لحسن شاكوش قبل طرحها

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